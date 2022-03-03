全台各地3日發生大停電事件，金融業緊繃！永豐金總經理朱士廷3日於法說會中表示，永豐金旗下有銀行37處據點、證券13個分公司總計50個據點受影響而停電，但已隨即啟動不斷電系統（UPS），營運均未受影響。他強調「營運不中斷是金融業天職。

全台大停電，據台電官網顯示，3日上午興達、大林與南部等大型火力機組全數停機，核三廠兩部機組跳脫，總計有549萬戶受到影響，創下僅次於1999年921大地震以來，最大規模的停電事件。

朱士廷表示，因興達電廠事故進而造成全台大停電，永豐金雖有受到影響，但影響很小，且在UPS、緊急發電系統備援下，皆不受影響，不過，金融業向來就堅守「營運不中斷」原則，也立即使用UPS不斷電系統，所有營運皆正常，截至3日中午12點為止，全過各據點已陸續恢復正常供電中。

永豐銀總經理莊銘福也強調，永續金融已經是國際顯學，永豐會持續支持政府永續金融與再生能源政策，其中，2021年底對於太陽能光電相關產業的融資餘額，高達近600億元，市占第一。