在2月24日俄羅斯對烏克蘭發動突襲進攻時，一架烏克蘭空軍的Su-27戰機全副武裝的逃往羅馬尼亞，是烏克蘭面臨戰爭時，當下措手不及的一個縮影。現在這架戰機已離開羅馬尼亞，返回飽受戰爭蹂躪的家園繼續作戰。不過，原本所攜帶的飛彈被卸除，這是北約的規定。

戰區(The Drive-Warzone)報導，羅馬尼亞國防部表示，這架Su-27是應烏克蘭方面的要求離開羅馬尼亞的，它在離開時沒有攜帶武器。在起飛後，還搖擺機身表達對羅馬尼亞的致敬，之後由兩架羅馬尼亞空軍的MiG-21戰機護送到邊界。

戰爭爆發至今已逾一周，烏克蘭的空軍主力大多在爆發戰爭時毀於地面，因此能看到完整的戰機歸隊，對烏克蘭來說是些許幫助。不過原本期望歐盟國家能向烏克蘭捐贈數十架戰鬥機的計劃，恐怕是落空了，多數國家否認捐贈之說。

烏克蘭Su-27飛回飽受戰亂的自己國家。(圖/羅馬尼亞空軍)

目前尚不清楚這架Su-27為何飛往羅馬尼亞，但可能是因為這架飛機在起飛行，原本的基地就遭到俄羅斯襲擊，因此無法返回。或者當時基地正處於圍困之中，總之，羅馬尼亞的第95空軍基地成了該戰機最近的轉移機場。

Ukrainian Su-27 Leaves From NATO Base In Romania

這架Su-27是滿掛空對空飛彈的情況，降落95空軍基地時，但如今它被卸除武器後才准許返回。這是因為北約國家不能出派武裝飛機進入烏克蘭領空，以免被捲入衝突。如果這架Su-27在回國的過程中，擊落了一架俄羅斯飛機，可能演變成重大的國際事件和升級點，這是北約現階段所不樂見的。

有一種自法認為，被卸除的飛彈可能以其他方式歸還，例如用運輸機來運回烏克蘭，因為北約國家准許以軍援的方式，提供烏克蘭軍隊武器彈藥，也包括空對空飛彈。

烏克蘭空軍在開戰後已知有幾架戰機的損失，比如上星期就有Su-27 遭擊落，殘骸灑落在基輔，還造成3名平民的附帶喪生，而陣亡的飛行員，可能是有「灰狼」之稱的退役飛官奧克桑琴科上校。