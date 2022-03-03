排碳大戶2023年將現形。金管會3日宣布，正式啟動上市櫃公司分階段強制揭露溫室氣體盤查結果，2023年6月底前資本額100億元以上、上市鋼鐵、水泥業要完成盤查，並在重訊、企業永續報告及年報中揭露，家數共163家，這些公司第二季董事會就應訂出盤查及查證時程表，並按季控管。

因應氣候變遷衝擊及國際間對永續議題關注，協助國內企業及早因應訂定減碳目標，金管會在今年1月13日已預告分階段推動「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃案，要求所有上市櫃公司在2027年前完成溫室氣體盤查，2029年前完成溫室氣體盤查的查證，3日宣布正式啟動此行動。

金管會分階段強制揭露，第一階段是2023年，資本額100億元以上的上市櫃公司、鋼鐵、水泥業，要完成並揭露母公司盤查，並在2024年完成查證，這部分有163家；2025年是資本額50~100億元的上市櫃公司的母公司盤查，這部分有101家公司，同時資本額100億元以上的上市櫃公司、鋼鐵、水泥業亦要在同年完成合併報表子公司的盤查。

2026年為第三階段，即50億元以下的上市櫃公司完成母公司盤查，這部分有1482家公司，同年資本額50~100億元的上市櫃公司合併報表子公司亦要完成盤查，在2027年所有上市櫃公司都會完成盤查，2029年則完成所有上市櫃公司的查證。

證期局副局長蔡麗玲表示，今年第二季金管會就會發布母公司溫室氣體盤查及查證作業指引，證交所及櫃買中心也將盤點第一階段上市櫃子公司合併報表子公司的家數及分布；上市櫃公司董事則要完成母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，並按季控管。

金管會第四季就會公布子公司溫室氣體盤查及查證作業指引，證交所亦會完成其他階段上市櫃公司合併報報子公司家數的盤點。蔡麗玲表示，這次強制揭露是要揭露與財報一致的溫室氣體排放量，與目前年報各自解釋用水、用電或溫室氣體排放量相比，會更嚴謹且有一致的揭露標準，上市櫃公司若不揭露，證交所及櫃買會依契約罰鍰，揭露不實則有年報不虛偽不實的責任。