美國「時代雜誌」(Time)最新一期封面為烏克蘭國旗的藍、黃色,並寫有「澤倫斯基與烏克蘭的英雄」(Volodymyr Zelenskiy and heroes of Ukraine),致敬烏國。

根據「時代雜誌」官方推特,這期封面大字樣為烏克蘭文「生命終將戰勝死亡,光明終將戰勝黑暗」(Life will win over death, and light will win over darkness),是澤倫斯基1日向歐洲議會發表視訊演說的其中一段話,當時全場無不為之動容。

俄羅斯2月24日揮師入侵烏克蘭震撼世界,以西方為首的國家紛紛譴責及制裁俄羅斯。儘管沒有法律約束力,聯合國大會2日仍以壓倒性票數通過決議,譴責俄羅斯侵略烏克蘭,要求莫斯科無條件撤軍。

時代雜誌在報導尾聲寫道,伴隨外界每一個新的援助承諾和安全祈禱,烏克蘭及其領袖已超越侵略受害者的角色,昇華為所有人都希望「一旦有召喚,便能鼓足勇氣」的典範。這種勇氣貴在不是想要就有,更無法由外表裝出。