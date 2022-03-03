香港今公布新增56827例新冠確診，再創疫情新高，當中只有2例是輸入個案。累計第五波疫情有33萬例個案。再增37間安老院舍出現病例，涉及434名院友和132名職員，累計本波疫情有710間安老院舍出現疫情。

香港食物及衛生局副局長徐德義表示，截至昨日，此波疫情至今已經有超過920名患者死亡。當局分析前520例死亡個案，結果顯示9成1人未完成接種2劑疫苗，當局正籌備專為長者和兒童打針的疫苗接種中心。