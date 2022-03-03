香港疫情不斷創新高 今爆增56827例確診 17:052022/03/03 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情不斷創新高 香港新增56827例確診。(示意圖／東網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港今公布新增56827例新冠確診，再創疫情新高，當中只有2例是輸入個案。累計第五波疫情有33萬例個案。再增37間安老院舍出現病例，涉及434名院友和132名職員，累計本波疫情有710間安老院舍出現疫情。 香港食物及衛生局副局長徐德義表示，截至昨日，此波疫情至今已經有超過920名患者死亡。當局分析前520例死亡個案，結果顯示9成1人未完成接種2劑疫苗，當局正籌備專為長者和兒童打針的疫苗接種中心。 香港單日增5.5萬例 不全城禁足 陸傳擬退出清零政策 旅遊股飆漲 #疫情 #個案 #疫情 #568 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港增5萬例確診 擬祭禁足令 04:102022/03/03 全球財經 陸昨新增本土確診54例 境外輸入160例、2例來自台灣 10:122022/03/03 兩岸 陸新增54例本土病例 廣東占28例 11:132022/03/03 財經 本土新增5確診 米迪幼兒園群聚擴散到彰化 13:552022/03/03 生活 陸新增214例確診 本土個案占54例 11:022022/03/03 兩岸 金鋒山跨界整合 與新創共創雙贏 04:102022/03/03 證券．權證 香港疫情爆發 港鐵1500名員工染疫 8路線減班 11:062022/03/03 兩岸 疫甩陰霾 中科南科營業額首度破兆 04:102022/03/03 財經焦點 香港疫情狂燒 超過200間銀行分行停業 12:032022/03/03 財經 426名港人去年申請退出中國籍 按年增逾4成 12:322022/03/03 兩岸 本土居隔陰轉陽＋5 境外＋66 14:292022/03/03 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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