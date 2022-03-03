根據統計，全台每年約有86萬人因膝關節炎就醫，有近3萬人接受人工關節置換手術。但國內最新調查發現，有7成5的膝關節炎患者不願立即手術，平均延後治療1.5年。醫師建議，如疼痛劇烈影響日常生活，保守治療2到3個月仍無改善，可經由縝密的術前評估選擇適合的人工關節產品，有助於降低術後疼痛不適，千萬別忍痛而耽誤手術治療時機。

在台灣，65歲以上長者罹患退化性關節炎比率高達6成。高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科部部長黃炫迪指出，關節疼痛、痠軟無力、僵硬、腫脹甚至變形都是常見症狀，也有不少患者活動時關節會發出咯吱聲，或是不敢活動導致周圍肌肉萎縮。

黃炫迪說明，輕度退化性關節炎患者可採取物理治療，減少關節使用，尤其應避免長時間蹲下、負重等動作，並建議減去5％的體重，以及適度運動強化膝關節附近的肌肉；如症狀未改善，則可使用口服藥物或關節內注射，萬一持續2到3個月症狀仍未緩解，且嚴重影響生活，則可考慮人工膝關節置換手術。

根據國內首份「全人工膝關節置換患者及家屬認知行為大調查」共收樣350份，其中7成患者為60歲以上，結果顯示，即便經醫師評估建議置換關節，仍有7成5患者寧願忍痛、減少活動，而不願意馬上手術，導致治療平均延後1.5年；患者常見5大擔憂包括，擔心術後復原不佳、術後疼痛、手術費用、未來需要再次手術，以及手術導致血栓等併發症。

國內換膝權威、郵政醫院院長陳健煜表示，從1980年代早期至今，人工膝關節已經演進好幾代，設計和材質都有很大的改善；過去看到85歲以上患者，醫師多半會建議吃藥就好，不太願意開刀，但近年來台灣進入高齡社會，很多長輩勤於瑜伽、爬山等運動導致膝關節磨損，換膝之後大多可用上15年。

陳健煜指出，換關節就像是換輪胎，術前評估非常重要，醫師須審慎評估病人適合的尺寸、版型及材質，如越接近原生關節結構並降低尺寸誤差，可避免術後發生磨損、僵直、疼痛、不穩定等問題。他也提醒，術後6到12個月如疼痛感加遽，應盡速尋求醫師協助，評估是否需要二次置換手術。