本週五(3/4)上午09:30美國職籃即將上演一場刺激精彩的賽事，是由聯盟西區兩大強權金州勇士作客達拉斯獨行俠，兩隊支持的球迷眾多，要知道本季球衣銷售排行，西區球員除了聯盟招牌球星雷霸龍．詹姆士(LeBron James)之外，第二以及第三名分別就是勇士的頭號王牌柯瑞(Stephen Curry)以及獨行俠的指揮官唐西奇(Luca Doncic)，喜歡NBA的球迷絕對不能錯過本週五的兩大球星激戰！

勇士目前戰績43勝19敗排名聯盟西區第二，整體勝率高達六成九但客場出賽17勝12敗，表現沒有主場近八成勝率那麼霸氣。勇士的招牌就是三分砲火猛烈，他們平均每場比賽用三分球所得到的分數占總得分的39.1%聯盟最多，場均可以用接近36%的命中率投進14.4球三分球(僅次於爵士)。勇士的另外一項特色就是注重團隊配合，喜歡看轉播的朋友們一定常常看到勇士後衛球員空手走位出現空檔，接獲傳球直接得分的畫面，根據統計勇士經過助攻而兩分球得分的佔比高達60.7%是聯盟最佳。

勇士雖然出色但近期正逢亂流，從二月中開始的8場比賽勇士就輸了6場，其表現不穩的主要原因跟傷兵有關，除了湯普森(Klay Thompson)生病未出賽影響得分火力之外，禁區悍將葛林(Draymond Green)以及懷斯曼(James Wiseman)的缺席讓勇士籃下的護框能力大不如前，進而影響戰績。週五期望湯普森順利歸隊，用得分幫助球隊力拼獨行俠。

勇士大戰獨行俠建議喜歡運彩的朋友們可以往『小分』投注，首先獨行俠由唐西奇做為主力控球失誤極少，勇士擅長的抄截快攻難以發揮，再來獨行俠PACE(平均48分鐘合攻守回合數)95.8是聯盟最慢的球隊，將直接影響全場雙方得分分數，第三勇士以及獨行俠防守是分別是聯盟的第一以及第五名(勇士的DEFRTG(平均每百回合失分數)為104.8、獨行俠為107.4)，再加上獨行俠場均只讓對手投進10.7顆三分球，是全聯盟最會限制對手外線火力的球隊，週五之戰簡直就是三分線外的矛盾對決！