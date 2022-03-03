台電屏東區處稍早指出，剛接獲調度中心通知，除H組外，其餘逐漸卸載，原復電戶會再停電，換言之，目前除了H組外，全停電，據統計，全屏共有55萬8454戶停電，停水戶則有2萬餘戶，遍及東港、潮州、恆春及部分山區。

全台3日一早大停電後，屏東陸續有鄉鎮部分停電，截至下午2點40分，已恢復45萬3765戶，剩17萬4114戶停電，不料下午4時許，台電屏東區處接獲通知，除H組外，其餘逐漸卸載，換言之，除列為H組的饋線用戶外全停，復電時間待通知。

台電屏東區處統計，目前全屏共有55萬8454戶停電，6萬9415戶（H組用戶）復電。而台水屏東區管理處指出，目前尚有2萬餘戶停水，地區有東港、潮州、恆春及部分山區。

「怎麼又停電了！」商家無奈表示，好不容易等到電來，結果不到幾小時又停電，這是要怎麼辦？冰箱冰的食材幾乎都快壞光了。

對此，屏東區處指出，針對有部分用戶又發生停電的狀況，是因恢復運轉的發電機組上來還需要一些時間，又隨著太陽逐漸下山，太陽光電出力逐漸減少，需要相對減少部分饋線的用電負載，造成部分用戶停電，以維持電力系統的安全與穩定。

屏東區處強調，此次非執行輪停，只是暫時減少負載。