英格蘭超級足球聯賽本周將有超吸睛的「曼徹斯特德比」，力圖衛冕的曼城坐鎮阿提哈德主場，迎戰同城宿敵曼聯。這是史上第187場的曼市德比，曼聯在對戰紀錄上以77勝53和56敗佔上風；如果只計算英超時代的對戰成績，曼聯仍以24勝9和16敗佔優；即使是在瓜迪奧拉（Pep Guardiola）接任曼城總教練開始算起的11場聯賽交鋒，曼城也僅以5勝2和4敗取得小幅度的領先。由此可見，曼市德比絕對是一場勢均力敵的精彩比賽。

曼城從第15輪登上榜首後就沒有再離開過領先位置，季中一度打出一波12連勝15連不敗的佳績，直到碰上谷底反彈的熱刺，才以2：3落敗。但這無疑是一個警訊，因為熱刺本季雙殺曼城，並且完美示範了該如何戰勝幾乎無敵的「藍月亮」，以人數優勢做好中路防守，逼使曼城只能從兩翼傳中，以及斷球後的快速反擊，如果陣中還有像孫興慜這種高速度又有充沛體能，而且停球和射門的能力都十分優異的前鋒，那就事半功倍了。

不過曼城輸球後馬上就重回勝軌，作客對艾佛頓並沒有給對手太多機會，憑福登（Phil Foden）在82分鐘的進球，再次以球迷非常熟悉的曼城風格，本季第6次以1：0小勝對手。曼城繼續保持榜首優勢，領先緊追不捨的利物浦6分，但曼城多賽紅軍1場，而且兩隊在4月10日還有本季第2次的交鋒，曼城目前的得失球差+47落後利物浦3球，假如利物浦贏下對曼城之戰，將有可能憑較佳的得失球差躍居榜首，因此，曼城沒有失分的空間，本周主場對決宿敵，是非勝不可的一仗。

曼聯近8輪聯賽不敗暫居第4，但踢平了4場狀況也不能算好，尤其是上周末主場對壘保級球隊沃特福德，全場22次射門竟然只有3次命中，預期的進球數是2.41個但卻是顆粒無收，與對手踢成0：0和局。曼聯本季最大的問題就是進攻，C羅納度（Cristiano Ronaldo）的回歸雖然也已經為曼聯攻進9球，但與他全盛時期單季接近30球的表現來說，已經有不小的落差。曼聯是目前排名前6的球隊當中，實際進球(44個)較預期進球(xG，46.18個)少最多的隊伍，這表示曼聯的進攻球員，射門的把握度欠佳，從上述對沃特福德的數據也可見一斑。

數據當然僅供參考，因為狀況好的時候也有很大機會改善xG的數據，例如曼聯前一場作客對里茲聯，曼聯的xG只有2.61個，但結果曼聯贏4：2。前鋒場上的好壞，與對方防守表現也是密不可分，而曼城正正就是英超防守最佳的隊伍，27輪聯賽只丟17球。曼聯最近還鬧前鋒荒，卡瓦尼（Edinson Cavani）受傷，格林伍德（Mason Greenwood）因家暴事件無限期停賽，前鋒只剩C羅和本季更讓人失望的拉許福德（Marcus Rashford），總教練蘭尼克（Ralf Rangnick）在上一輪起用歐霸替補上場進球追平馬德里競技的19歲瑞典小將艾蘭加（Anthony Elanga）先發，但同樣未能為球隊建功。

由此推測，曼聯作客必會以較保守的踢法應戰，但由於前鋒的把握能力並不突出，如果沒有太好的反擊機會恐怕又是一場零進球的比賽。而曼城的控球型踢法可創造大量的射門機會，不過曼聯守門員德赫亞（David de Gea）本季多次救主表現高水準，相信也不會讓曼城進太多球，2.5球小分是首選，推薦曼城主勝1：0或2：0兩個比數。