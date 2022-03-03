全台無預警大停電，經濟部長王美花曾在以「賭雞排」一詞保證不會缺電，不料時隔2個月卻被打臉。經濟部、台電則說明總電量充足，但是因為位於高雄的興達電廠開關場（類似電廠總開關）發生事故，導致興達的機組跳脫，進而影響龍崎高壓變電站，引起停電事故。對此，前總統陳水扁今表示，僅次於921的全台大停電，操作不當、監督不週，釀成大禍，高官能不負責嗎？

經濟部長王美花表示，此次停電的主要原因是興達電廠開關站發生事故，影響到龍崎變電所運作，進而影響到南部整個電廠，才會造成南部電廠大停電，確認後已將興達電廠切開系統，預估全台有500萬戶人家受到影響。

儘管中午過後各地狀況已逐漸恢復，但去年大停電時就曾在尖峰用電時間採取輪流供電、停電的機制，讓不少民眾擔憂下班回家後會不會又遇到類似狀況，導致生活受到影響。

台電則指出，目前視各電廠恢復供電狀況逐步復電，對於今日晚間的尖峰負載狀況，要看各電廠復電情形，會以醫院、交通號誌等重點設施、地點先行復電，強調目前並無外傳晚間要分區供電的規畫。

陳水扁3日則透過臉書發文痛批，今僅次於921的全台大停電，操作不當，監督不週，釀成大禍，高官能不負責嗎？

全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光