近年全台炒房亂象頻傳，2020年台南、高雄都出現建商違規賣非法紅單，也促使房地合一2.0、實價登錄2.0於2021年7月上路。不過，國稅局指出，近年民眾不只炒房，連靈骨塔塔位都有人在炒。

台北國稅局官員表示，北市某A先生在2017年用200萬元買入靈骨塔塔位使用權，並以本人為登記名義人。但A在2019年又將靈骨塔塔位以500萬元轉賣給他人，短短不到三年，光是賣塔位就淨賺300萬元。

國稅局查核後認定，個人轉讓靈骨塔塔位使用權賺取收入，屬於所得稅法第14條第1項第7類規定的財產交易所得，必須列入綜所稅課稅。

以A轉賣塔位淨賺300萬元而言，若加上個人薪資與其他收入，多半會落入綜所稅率級距30％或40％，至少要課90萬元以上的綜所稅。

另外，因為A漏報該筆轉賣塔位收入，依所得稅法第110條第1項規定須裁處罰鍰，國稅局也依照裁罰倍數參考表，對A裁處漏稅額0.5倍罰鍰，以90萬元本稅來說，罰鍰即為45萬元，連補帶罰合計135萬元。