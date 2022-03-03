貼紙條罵鄰居嘿咻聲太大，卻反被罵字醜！1名網友日前因為鄰居半夜嘿咻聲太大，忍無可忍之下在門口貼上「X人的小力點，被X的小聲點」，還署名「單身的鄰居上」，並附上大大中指照，之後卻還遭鄰居嫌棄字很醜，其他網友看到照片也紛紛附和字真的蠻醜，「用腳寫的」、「很有藝術感的字」。

該網友在臉書「爆廢公社」發文表示，日前他的隔壁房鄰居在凌晨4點大聲做愛，傳出的聲響過大，包括「咦咦啊啊喔喔欸欸」、「我很大你忍一下」，最後他忍無可忍決定在對方的門口前貼上紙條，內容寫著對仗工整的12字，最後還署名「單身的鄰居上」。

網友因為鄰居半夜嘿咻聲太大，忍無可忍之下在門口貼「X人的小力點，被X的小聲點」，還署名「單身的鄰居上」，之後遭鄰居嫌棄字很醜。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友貼出的照片中，紙條上寫著「X人的小力點，被X的小聲點」，署名還附上1張「中指圖」；他事後發文說之後還被鄰居嫌棄字太醜，笑說「嘴我字太醜結果來個全台大停電」，爆料字條讓網友笑翻。

其他網友留言「怨念滿出屏幕」、「你的國語老師很生氣，錯字太多、筆畫亂寫、字太醜」、「原來『的』的白那個筆畫可以兩筆完成喔」、「一張字條，說完了了一部悲劇」、「至少中指是完美的」、「很有藝術感的字，幾百年後一定有價值」、「這年頭能被貼這一張也挺羨慕的」、「隔壁：以後看片小聲點了」、「想說在喝什麼喝，原來是驚嘆號」、「用腳寫的」、「橫批『卡細力A』」、「你的字好藝術文化氣息」。