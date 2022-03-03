今（3）日興達電廠開關場事故導致全台大停電，經台鐵緊急搶修，目前台南、高雄及屏東地區約107萬戶在停電，預計今晚全部復電，不過南部多縣市仍出現供電不穩的狀況。

17：40 高雄5區9萬多戶停電

下午4時40分許，高市多區又傳出第二度斷電，再度沒電，讓即將迎來夜晚的民眾，仿佛遭受晴天霹靂，不斷哀嚎。台電解釋，隨著日落，太陽光電出力逐漸減少，為維持電力系統的安全與穩定，須減少部分饋線用電負載，所以部分用戶二度停電。

台電鳳山區處則指出，截至傍晚5時，目前停電區域包括鳳山區部分、鳥松區部分、仁武區部分、大寮區部分、小港區部分，已復電戶數68萬6168戶、仍停電戶數9萬6319。

17：15 嘉義、台南實施分區限電

台電預估6點，尚待恢復的供電量約400萬瓩，但太陽下山，太陽光電供電慢慢歸零，嘉義、台南實施分區限電，影響戶數尚未評估。

16：25台南溪北6萬戶二度停電

台電新營區處今天下午4點25分最新通知，依調度中心指示再卸載部分電力，原本已復電的用戶還會再停電，停電區域包含台南市新營、鹽水、麻豆、下營、學甲、白河等13行政區，共計6萬30戶受影響。

16：00 屏東僅H組用戶復電

台電屏東區處統計，目前全屏共有55萬8454戶停電，6萬9415戶（H組用戶）復電。而台水屏東區管理處指出，目前尚有2萬餘停水，地區有東港、潮州、恆春及部分山區。

15：40 嘉義分區輪流停電

台電嘉義區指出，下午3點40分開始緊急分區輪流停電，停電50分鐘，由E組先執行停電，停電範圍包含嘉義市區、民雄、六腳、中埔、大林、水上、新港、溪口、布袋、東石、朴子、鹿草、竹崎、番路等14個鄉鎮部分區域，影響約10萬6000餘多戶。