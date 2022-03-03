庹宗康在《來吧!營業中》擔任店長。（TVBS提供）

炎亞綸則在《來吧!營業中》擔任藝術總監。（TVBS提供）

庹宗康、姚元浩、炎亞綸、鬼鬼、楊銘威、顏佑庭今出席TVBS新節目《來吧!營業中》媒體探班活動，6人由庹宗康擔任店長為首，各司其職共同經營翻修的餐廳。現場問到「炎P」炎亞綸時事題全台大停電，他表示工作行程也沒被停電影響，店裡依舊有電，笑說自己是用帥發電。

節目中6人職責分配分別是店長庹宗康、主廚姚元浩、二廚楊銘威、藝術總監炎亞綸、工讀生鬼鬼跟顏佑庭，新同事工作難免有摩擦，庹宗康說：「5位員工鬼鬼最難控制，情緒表現比較直接一點，也比較常哭，一個小女生在這邊，要把她情緒壓下來。」當鬼鬼難過的時候，顏佑庭竟安慰對方說：「妳很漂亮的。」被虧亂安慰一通。

雖然6人偶有爭執，但庹宗康還是認為這個組合的新鮮度有100分，「沒人會想到我們在一起做節目，剛來真的很苦，但無法想像他們不顧形象，做一些很辛苦的事情。」餐廳地點選在石門，舊址原本非常殘破，起初整理環境、打掃非常辛苦，炎亞綸還想說不如做走私好了，反正店門口就是港口，前東家留的舊冰箱甚至還飄屍臭味。姚元浩則說剛開始打掃累到全身都是汗，且幾乎每天下雨，濕到內褲都是水。