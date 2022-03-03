中市驚傳女大生砍傷室友後輕生，釀成1死1傷憾事！台中地檢署檢察官今天會同法醫相驗調查，發現身亡的龔女頸部有勒痕，但須再進一步認定死因，且家屬尚未到場並未開出死亡證明；受傷的林女並無生命危險。該大學則回應表示，接獲訊息後深感悲慟與不捨，已立即積極展開關懷、調查與後續協助。

境外學生龔姓與林姓2名女大生在逢甲商圈租套房同住，林女今天凌晨返家後兩人因故發生爭執，龔女怒持水果刀砍傷林女，林女後頸及虎口等處受傷，忍痛狂奔逃出求救，經人送醫。警獲報至租屋處調查，發現龔女已在房內自縊輕生，經送醫不治。

台中地檢署檢察官今天會同法醫進行相驗調查，發現身亡的龔女頸部有勒痕，但死亡主因仍待認定，且家屬尚未到場，並未開出死亡證明。檢方表示，受傷的林女目前並無生命危險，尚未進行偵訊調查，案情仍待進一步追查釐清。

校方表示，已積極協助龔姓學生的家長來台等事宜，並安排後續同班師生、境外生等小團體輔導，並呼籲要珍惜生命，若遇困難一定要勇敢求救，一定能度過難關。

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