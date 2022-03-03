《時來運轉》運彩報報－電競LPL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》中國賽區（LPL）本週六（3/5）將由2021世界大賽－冠軍EDG戰隊，對上2021季中邀請賽（Mid-Season Invitational，簡稱MSI）冠軍－皇族RNG，兩支去年國際賽的冠軍隊伍，本季首次碰頭，比賽精彩可期。以下是相關分析：

3/5（六）19:00皇族RNG @ EDG戰隊

推薦：不讓分玩法「皇族RNG」勝、大小玩法「小2.5（局）」勝

先說RNG，戰績8勝3敗、戰績榜排名第4（統計至3/2），本季加入RNG的上路選手Bin狀態回溫，前陣子（2/20）對上LNG的比賽，在決勝第3局的關鍵團戰中，Bin的英雄「關」以1打5並拿下3連殺（triple kill），幫助隊伍扭轉局勢，拿下比賽勝利，其個人也打出全場最高41.2%的傷害占比以及9／1／7（擊殺數／死亡數／助攻數）的驚人KDA，也讓「關」成為其他隊伍在對上RNG時「非選必禁」的英雄。RNG狀態調整得很好，近期（3/2）對上戰績榜排名第1的WBG，不僅以直落二的局數終止對手的連勝紀錄，比賽更是以擊殺數－第1局25：12、第2局28：4，大幅度領先對手取勝。

再說EDG，戰績同樣是8勝3敗，近期對上V5和滔博電競（TES）苦吞2連敗，雖說兩場比賽的對手都是LPL最頂尖的隊伍，其中戰績榜排名第2的V5本季更是連挫EDG、RNG、LNG及TES等強隊，不過EDG上路「聖槍哥」Flandre的狀態不佳也是問題，對上V5的比賽，Flandre遭對手Rich壓制，操作方面不僅遭對手單殺，全場比賽更是只有拿下2／7／1的KDA，上路出現破口，也使得EDG遭遇「一路破、三路皆破」的困境；後續對上TES，EDG換下聖槍哥並改由選手xiaoxiang替補上場，雖然最後仍以1：2落敗，不過xiaoxiang全場比賽打出4／5／16的KDA，也算是在危機中替EDG保住上路不破。

本場比賽，雙方都是LPL的頂尖隊伍，不過EDG上路聖槍哥狀態調整的程度是否足以重披上路戰袍還是未知數，而RNG上路Bin近期的狀態很好，且全隊又在LPL排名第1的WBG手中拿下勝利，士氣正旺，因此看好RNG能拿下比賽的勝利，推薦可買不讓分RNG勝；另外，兩隊最近1個月打滿3局的次數不多，喜歡大小玩法的朋友也考慮購買小2.5（局）勝。