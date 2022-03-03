陳美鳳(中)到瑜伽教室拍攝，自帶女神光。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》劇中「歐巴F4」洪都拉斯、胡鴻達、蘇炳憲、龍天翔日前拍攝跟劇中的直播帶貨女神芭芭拉(胡嘉愛飾)，一起報名參加靈修課程，跟著阿卡拉大師(小路飾)一起做瑜珈。洪都拉斯看到劇本覺得做瑜伽應該不難，所以沒有特別加強練習，沒想到一整天拍攝下來爆汗連連，自覺體力下降不少。而陳美鳳一到現場看到大家在練瑜伽，也當場示範幾招，讓大家看得直誇讚「女神果然有練過」。

洪都拉斯表示這一場戲是為了劇中女兒采苓(葉家妤飾)的健康，而去報名參加靈修瑜伽，結果在跟芭芭拉練習雙人瑜伽過程被美娟（陳美鳳飾）撞見，誤以為他外遇出軌，讓眾人頭疼不已。

洪都拉斯說自己平常是跟朋友打高爾夫球，沒練過瑜伽，看劇本說動作很簡單，所以暖身時，4個大男人還不以為意，結果等到正式拍攝結束，哀聲連連。胡鴻達表示可能大家平常都沒有拉筋的習慣，所以他拍攝結束時，跟蘇炳憲都滿頭大汗，腳還抽筋。而陳美鳳一到現場看到大家在做瑜伽，還說「嗯，這是最基本的動作喔！」還當場示範起來，讓大家稱讚連連。

此外，陳美鳳也十足展現了「女神風範」，全身行頭驚豔全場，她表示每次看劇本就會想一下自己的服裝，把私服穿到劇中分享，這次造型是把以前買的精品穿戴出場，自己也看得開心。