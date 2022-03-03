今年年僅27歲的陳冠伯，外表看似靦腆其實身懷多項專業技能，在大三時決定加入志願役鍛鍊自我、增加歷練，經歷了4年的軍職生涯，培養了他穩重、耐心的性格。因為冠伯擁有多媒體設計的專業，過去還曾負責軍中的歷史文物排版、分類，將高達40000多筆的歷史文獻規劃成一場詳細的展覽，將策展、設計能力發揮在軍中。

隨著4年的志願役到期，冠伯選擇退伍轉換跑道。冠伯分析，當初選擇加入志願役是為了提早獲得工作經驗、磨練自我，但長期職涯規劃希望能有機會嘗試不同領域的工作，相信憑藉著軍中的訓練，退伍後的職涯道路一定能更加順遂。

退伍軍人加入永慶拓展視野 重新定位人生目標

除了有多媒體設計的專業外，會計系畢業的冠伯也曾到會計事務所實習，但退伍後他不選擇投入設計、會計相關工作，而鎖定業務相關的工作，為的就是挑戰高薪！冠伯分享到，設計或是會計工作，收入調整的幅度有限，但是業務工作有獎金制度，能夠為自己爭取高薪，做自己人生的主人，挑戰自我開創無限可能！

在比較各房仲品牌的福利與保障後，冠伯選擇加入永慶房屋挑戰房仲經紀人工作，「台灣很少對一個新鮮人前9個月每月保障5萬的收入，讓轉換跑道的人可以放心學習，通常很多企業都是2至3個月試用期，而且還不一定有人會教導，反觀永慶的一對一師徒制讓新人減少很多徬徨及焦慮，能夠更快適應新的領域。」

軍中強調守紀律與責任的環境，也讓冠伯培養了更好的抗壓性，即使接觸全新的房仲領域，依然穩定的調整自己的工作步調，將每件事按時完成，讓他創下單月收入最高11萬的好成績，更在加入永慶的第二年就獲得幸福成家基金15萬！

冠伯分享到，很慶幸自己轉職時是選擇來到永慶，在這裡認識的學長姊、店長甚至是客戶都大大拓展了自己的眼界，從談吐、生活歷練都從他們身上學習到很多，並且拓寬了視野，每天接觸到不同的人讓工作更加充實，看到優秀的學長姐也激勵自己要向上邁進。

轉職到永慶房屋後冠伯接觸到更多人，也間接拓展了自己的視野，激發自己持續進步。(圖/永慶房屋提供)

穩扎穩打走出自己的路 目標30歲晉升有殼一族

雖然來到永慶的時間不長，但冠伯卻早已對自己職涯規劃有清晰的藍圖，希望在永慶專注學習房地產的所有相關知識，更想多接觸不同的產品類別，增加自己的銷售經驗、精進服務技巧，成為一位專業的房仲經紀人。

冠伯也立下在30歲以前能買下屬於自己的房子的目標，並朝目標持續邁進。冠伯分享，「在永慶房屋，任職3年以上的同仁，高達42%都已順利買房，我也希望盡快加入這些夥伴的行列，在永慶安家立業！」