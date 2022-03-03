彰化縣新增兩例隔離中確診，居家附近和足跡都進行大清消。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局長葉彥伯說明新增確診兩案例從桃園延燒過來，隔離中病發。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布足跡。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化新增確診兩案例從桃園延燒過來，隔離中病發。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

桃園幼稚園染疫事件延燒到彰化，桃園一家四口，2月25日從桃園回彰化娘家，26日到桃園採檢發現確診，通報彰化縣衛生局，彰化外婆家和舅舅、舅媽和兩個5歲和10歲小姪子都進行隔離，3月2日兩幼童確診。中斷了彰化連續193天零確診。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這起感染發生在二二八連假期間，桃園一家四口到彰化外婆，彰化60多歲外公、外婆疫苗都打滿三劑，沒有感染，30多歲的舅舅打兩劑疫苗、20多歲的舅媽也打滿3劑疫苗都沒事，但就讀幼兒園和小學的小姪子卻感染了，讀小學男孩Ct達13，幼兒Ct28，都在隔離中確診，不用恐慌。

彰化縣衛生局疫調，桃園這一家四口，25日10點半返抵彰化後，不到半小時接到桃園幼兒園老師通知，必須返回桃園採檢，回桃採檢後隔天，26日又返抵彰化，隨即這桃園一家的父母下午3點到鹿港的美容院理髮、做頭髮，晚上9點爸爸又逛眼鏡行。當天晚上11點桃園衛生局通知幼兒和爸爸都確診了。

葉彥伯表示，彰化縣衛生局一接獲桃園衛生局通知，27日上午馬上就將桃園一家接觸到彰化三大家族成員全都進行隔離，消費的美容院員工也隔離，眼鏡行停留時間相當短暫，沒有隔離。彰化舅舅家兩個小孩在3月2日居家隔離其間確診。鹿港居家附近和足跡都已經進行大消毒。

葉彥伯表示，這次染疫顯示打完3劑疫苗，確實能得到很好的保護力，確診都是小孩子，彰化阿公、阿嬤和舅舅、舅媽都沒事。

彰化縣長王惠美表示，到3月31日之前施打第一、第二劑疫苗還有200元禮券，並呼籲第二劑打滿3個月，趕緊施打第3劑。