國7替代道路討論會議。（洪靖宜攝）

為了解決國道1號高雄段長年壅塞，以及疏通高雄港貨櫃運輸，高公局從規畫國7高速公路，全長23公里。但地方對路線規畫仍有不同聲音，有人主張原方案對民眾影響較小，也有人支持高屏溪西側替代方案，3日下午民代、地方團體和市府及交通部都派員和當地居民參與到林園區公所開會，討論能否以替代路線方案取代現有方案。

「國道7號高雄路段」計畫路線從小港區沿南星路起往南跨越省道台17線後，往北行經臨海工業區、大坪頂特定區、大寮、鳳山、鳥松，至仁武銜接國道10號止，主線長約23公里。地方人士、民代關注國道7號興建進度，3日下午14時在高雄市林園區公所六樓會議室召開替代路線規劃討論會議，包含高雄市議員邱于軒、黃天煌、韓賜村等民代，以及交通部、市府交通局、環保局及林園大寮區公所，還有民間團體都派代表出席，針對國道7號替代路線規畫討論。

反現行路段自救會認為現行規劃「國7」路線是嚴重錯誤決策，不僅無法紓解國1高雄端交通，可能惡化鼎金、五甲系統交流道及國7沿線交流道路網運輸，且23公里路程共設置8個交流道，上下交流道處短促形成交織路段，極易造成追撞，且在緊鄰鳳山丘陵與鳳鼻頭遺址生態及空氣汙染上都有問題。

因此希望「高屏溪西側案」路線替代，為了環境、生態、區域發展，從南星路到繞林園區沿海岸，再沿高屏溪旁台29線北上，這樣不僅能環抱林園區三個面向，也能減少徵收土地，因此希望能撤銷原方案，採用該替代方案。

就有在地居民蘇義昌質疑，交通部到底是要紓解重車交通問題，還是要增加自用車使用率，當初明明是蓋重車專用道，現在變成國道，還興建那麼多交流道，怒轟：「是不是在炒地皮！」現場氣氛一度火爆。

工程顧問公司代表表示，會依照交通部指示配合，但目前主案依然在審查中，不會推翻主方案，替代方案有其他建議事項會另案辦理，如果主方案被否決掉就會有替代方案，就可能由其他單位接辦。

最後會內則裁定，預計一個月內，由交通部做完評估替代方案優劣後，再找相關部會繼續協調。