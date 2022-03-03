竹山鎮水資源回收中心，第1期工程經費1.8億元，3日動土開工；連同汙水下水道、後續的用戶接管工程，總工程經費達18億元，預計明年開始進行用戶接管工程，屆時，將可改善竹山的衛生及河川水質等環境品質。

竹山水資源中心動工儀式，由縣府祕書長洪瑞智主持，內政部營建署副署長吳宏碩、營建署下水道工程處中區分處長沈益生，縣議員蔡孟娥、吳瑞芳及鎮長陳東睦等人都共襄盛舉。

洪瑞智表示，下水道普及率是國家進步指標，南投縣公共汙水下水道用戶接管率約6.35％，汙水處理率約24.5％，與先進國家相去甚遠，必須加速建設；感謝營建署推動前期作業，並補助94％的經費，讓南投縣4大鄉鎮的汙水下下道工程順利進行。

吳宏碩表示，目前，竹山鎮下水道第1期工程的大管推進作業已完成，包括正要動工的水資源回收中心，及用戶接管工程，總工程經費達18億元，全部完工後，營建署會全力協助縣府進行後續作業。

縣府工務處表示，竹山鎮汙水下水道系統水資源回收中心，設置於向學街與下坪街交界處，在街尾仔溪右岸，占地2.36公頃，總工程經費1億8048萬元。第1期工程設計的每日生活汙水處理量為3公噸，未來竹山鎮大部分居民產生的民生汙水，由下水道排入水資源回收中心，經由進流抽水站、前處理單元、初沉池、生物處理單元、二沉池、消毒系統、過濾回收、汙泥濃縮及脫水處理後，放流水的水質，就能達到公共下水道放流水標準，排放入街尾仔溪至濁水溪。