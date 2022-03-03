環狀線北環段CF680C區段標北機廠3日開工，雙北首長侯友宜、柯文哲共同出席，兩人均對缺工缺料表達意見，侯友宜表示，南北環狀線建設成功可串聯其他捷運線，北機廠預計2028年底完工，北機廠旁的Y22站也規畫設置出入口，未來與五泰輕軌F01站銜接，期盼南北環可如期於2029年完工。

侯友宜與柯文哲3日共同出席環狀線北環段CF680C區段標北機廠開工動土典禮，新北市議員黃林玲玲、李翁月娥、蔡明堂與王威元等人出席。活動先由北市捷運局簡報說明，後由柯文哲、侯友宜先後致詞。

柯文哲表示，環狀線如同東京山手線，興建完工後，可帶動大台北交通發展，然而這2年營建物價上漲16％、鋼價上漲40％，工程費用高，台北市雖追加90億元，南北環卻仍有6個標案流標，期盼未來的政府能按部就班完工，環狀線經營權雙北還在洽談中。

侯友宜致詞時則細數新北所有軌道工程，他表示，南環北環再加上第一階段環狀線，可穿越雙北串起一個生活圈，若東環段可以即時核定，就能串連整個大台北共同生活圈。捷運施作難免帶來不方便，他一定會把交維計畫做好，目標讓新北市在2029年達到每10萬人有3座車站，與東京、首爾等大都市並駕齊驅。

負責興建的第二區工程處說明，北機廠位於新北市三重區集賢環保公園，是環狀線第二階段最先動工的土建工程，占地約3.47公頃。北機廠是國內首座地下化捷運機廠，機廠為地下3層建築，設有行政管理中心、備援行控中心，主變電站及維修工廠。

捷運局表示，北機廠原規畫使用整體開發用地9.7公頃，為因應民意與配合蘆北地區都市規畫，經與地方協調後，整體開發用地縮小至2.3公頃。北環段Y22站的預訂站點於北機廠旁，已規畫留設出入口，未來將可與五泰輕軌F01站銜接，使民眾轉乘更便利。