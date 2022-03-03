房市景氣熱絡，除了企業主，藝人也是台北豪宅市場的重要買盤，根據實價登錄顯示，內湖豪宅「碧湖畔」24樓戶去年10月以2.3億元出售，每坪140萬元，買家為女子天團SHE成員、居住在內湖四期豪墅「麗池會」藝人Ella陳嘉樺。

「碧湖畔」擁有碧湖景觀，最高單價為2014年12樓戶的每坪162萬元，而2021年共10筆交易，成交單價落在每坪130~141萬元之間，迄今仍是內湖的「豪宅王」。

近年房市景氣熱絡，去年也有不少藝人加碼買進豪宅，例如周杰倫夫婦以3.5億元買下「信義聯勤」7樓戶，庾澄慶以2.76億元買下「華固名鑄」9樓戶，阮經天以2.4億元買下敦北豪宅「琢賦」10樓戶，此外隋棠去年也以8250萬元買下「大直傑座」8樓戶。

過去幾年，不乏A咖藝人購入指標豪宅的消息傳出，藝人成為台北豪宅市場的重要買盤之一，藝人光環也常為建案行銷帶來不錯效果。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，知名藝人商演代言收入豐厚，許多不擅理財、或沒有時間理財的藝人多半會以不動產作為保值的投資選擇。

不過近年兩岸情勢趨向緊張，藝人表態與否對大陸商演場次多少都有影響，加上疫情期間許多尾牙等公開活動都被迫取消，對於藝人的收入和現金流都有影響，因此近年購屋的藝人買豪宅的情況似乎有略減的趨勢。

張旭嵐指出，藝人明星相當注重個人隱私及家人安全，回家後不希望被打擾，在買房時也會選擇保全系統強、管理嚴謹的社區，偏好一層一戶或是一次買下整層雙拼兩戶的社區，甚至選擇同為影視背景且熟識的人當鄰居，互相口碑相傳之下，也常常出現同一社區，就有好幾戶都是明星、名人購置的「明星聚落」。