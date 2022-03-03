網美王麗嘉（Irisa）是帥氣港星王敏德和模特兒妻子馬詩慧的女兒，一家子男帥女美，尤其王麗嘉又不吝嗇展現傲人身材，經常分享大尺度養眼照，也讓她有了「最辣星二代」封號；最近王嘉麗趁著天氣晴朗穿比基尼曬日光浴，躺下的姿勢讓超巨雙峰全被看光，但網友發現她沒戴口罩，在疫情嚴峻的香港不免起爭議。

資深港星王敏德和馬詩慧結婚後，育有2女1子，兩個女兒王曼喜（Kayla）和王麗嘉（Irisa）都擁有深邃五官和性感身材，也被認為是「最辣星二代」；其中王麗嘉的高級臉和遺傳模特兒媽媽的完美比例身材，讓她只要出現在公眾場合都會受到路人行注目禮。

香港資深男星王敏德。(圖/ 取自中時資料庫)

近日香港天氣放晴加上氣溫回升，王麗嘉立刻換上比基尼到海邊曬日光浴，從她的IG能看到她愜意地躺在沙灘上，一邊曬太陽一邊看書；吸睛的是，王麗嘉躺著被拍的視角太邪惡，超巨雙球像是快掉出來，養眼畫面讓人看了血脈賁張。

最近王嘉麗趁著天氣晴朗穿比基尼曬日光浴，躺下的姿勢讓超巨雙峰全被看光。(圖/ 摘自王麗嘉IG)

儘管大多數粉絲又被王麗嘉辣得不要不要，恨不得能多看一點女神美照；但香港目前疫情仍未趨緩，有部分網友發現王麗嘉沒有戴上口罩，語重心長地表示，「為人為己，即使在沙灘也要戴口罩吧」。