3/5將進入「驚蟄」節氣，風水命理專家邱彥龍提醒，3/5到7/18之間會經歷八星連珠到十星連珠的星相變化，是連古代帝王都非常重視的吉凶現象，但今年持續時間特別長，要注意家庭、財富、事業、感情的中斷與抉擇，甚至是健康或生命的威脅，但對某些人來說，也意味著重生的機會。

邱彥龍老師分析，3/1到3/9逢火星、金星換位，殺傷力極強，容易有火災、意外、爆炸傷害頻傳，感情上如果有糾葛要小心處裡，嚴重會有情殺事件發生。3/20前大家心理壓力都會增加，遇到感情問題，最好先放空，停止用腦袋思考，儘量讓大腦關機，否則容易做出錯誤判斷，千萬不要自以為是，否則災難相隨。

3/5進入驚蟄後，月令轉換癸卯，但其實今年驚蟄節氣的氣已經提前先行，從2/24開始會一直持續到4/30，這段期間應該有很多人已經發現自己容易感到疲勞，白天精神不佳，晚上又失眠，老是處於睡不飽的情況。長期的精神疲勞緊繃，會在驚蟄這段期間爆發出來，肝、肺、腎容易出問題，導致呼吸不順暢，腦子缺氧昏沉，水火不調，血路不通，頭脹痛，身體方面需要調整體質，精神上則需要安魂定魄消災解厄，尋求心靈平靜。

邱彥龍老師最後提醒，這段期間容易有家墳溼氣重，嚴重甚至有進水狀況，這意味祖先、外靈來找，可依照自己宗教信仰進行祭祀。有遇到昏沉等精神狀況不佳或家墳問題者，請把握這段良時解決，否則後面問題會擴大。