俄羅斯炮火猛烈攻勢持續進行，1日俄方派出空降部隊登陸烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），外媒形容數十枚火箭彈從天而降在市中心住宅區，景象讓人看了怵目驚心。一段畫面顯示一名男子當時拿著手機自拍錄下身處恐懼中，竟然意外捕捉到突如其來的炮火轟炸瞬間，男子嚇到拔腿狂奔，所幸逃過一劫。

俄烏戰火延燒至今進入第8天，綜合外媒報導自1日開始，俄軍發動傘兵部隊空降烏克蘭第二大城哈爾科夫，摧毀無數城鎮平民區，歷經一連串無差別轟炸。與此同時，昨(2)俄國防官員突然宣布已經完全控制南部港城刻松（Kherson），稱將是對「我方」來說一大勝利。

激烈廝殺波及許多無辜人民，推特上就流傳一段駭人的炮如雨下瞬間。一名男子當時拿著手機自拍記錄周圍慘況，他表示自己所在地點正位於交火猛烈的哈爾科夫，俄軍步步進逼，沒想到話都還沒說完，「咻」的一聲，天外飛來劇烈炮擊剛好落在男子後方的大樓，抬頭一看急忙逃到旁邊的瓦礫堆找掩護，驚險過程全被錄下，所幸逃過死劫。影片最後他一臉驚魂未定，底下網友紛紛留言關心:「還健在嗎?」。

Ukrainian man in Kharkiv films the moment the building he’s standing next to is hit by a Russian missile #Russia #Ukraine pic.twitter.com/WOsdz9kugS — CNW (@ConflictsW) March 2, 2022

哈爾科夫市長西涅古波夫（Oleg Synegubov）早前在社交平台表示:「老實說，這裡(哈爾科夫)無處不是炮彈的痕跡，幾乎所有地方都被炸過了…」