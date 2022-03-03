車用產品出貨持續放量，導線架廠順德(2351)預估今年車用產品占比可望拉升至39%，成為推升公司營運成長主要動能，順德預估，今年營收可望優於去年，亞系外資最新報告將順德投資評等上調至「買進」，激勵順德今天股價收高。

車用市場需求強勁，順德近幾年也將產品重心放在高技術門檻的車用導線架，隨著車用電子滲透率提升及電動車銷售進入高成長期，順德車用導線架占比年年攀高，去年車用導線架占電子事業比重已達40%，占整體營收比重約34%，由於今年仍有不少車用新產品將於4月開始量產出貨，在新產品挹注下，順德預估，今年車用產品占電子事業比重將攀升至46%，佔整體營收比重亦將達39%，成為推升公司營運成長的主力。

順德110年合併營收為111.52億元，年增31.97%，創下歷年新高，營業毛利為21.09億元，年增58.36%，合併毛利率為18.92%，營業淨利為12.25億元，年增1.04倍，稅後盈餘為8.52億元，年增1.44倍，每股盈餘為4.68元。

由於第1季逢農曆年長假，順德預估，今年第1季將略低於去年第4季。

亞系外資最新報告指出，汽車及工業相關訂單穩定，公司預估，今年車用產品營收將年增20%以上，工業產品將成長15%，我們將順德2022/2023年營收下調4%/5%，並將2021/2022/2023年每股盈餘修正為-6%/3%/9%，將順德投資評等上調至「買進」，目標價為180元。