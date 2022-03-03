澎湃新聞3日報導，依據中國社科院國家金融與發展實驗室（NIFD）2月28日發布的《2021年地方區域財政分析報告》（《報告》）顯示一種趨勢，即「中國財政區域不平衡主要表現為經濟越發達的地區，財政收入增速越強，經濟越落後的地區債務負擔越重。財政發展結構性失衡，已成為制約財政助力經濟穩增長的重要因素。」

《報告》表示，近年來，區域間財政不平衡呈現如下特點，一是南北財政分化加劇，人口的南向流動決定了南北財政未來發展潛力的差距進一步拉大；二是房地產市場趨嚴，土地市場分化進一步惡化了高債務風險地區如東北、西南地區的財政可持續性；三是城投債的發行分化促使資金進一步流向經濟發達的華東華南地區，地區間的財政風險差異進一步擴大。

澎湃新聞報導，如何理解報告說的財政可持續問題？報告撰寫人、對外經貿大學金融學院教授、國家金融與發展實驗室副主任殷劍峰表示：「財政的可持續性，主要是指中國與其他主要經濟體相比，中國政府部門的槓桿率僅為60％多。美國槓桿率高達160％，日本更是高達260％。」

具體到央地財政關係上，殷劍峰表示，中國政府債務負擔，呈現中央負擔較輕、地方負擔較重的央地不平衡特徵。地方政府的槓桿率由2008年的1％增至2021年的41％，同期中央政府的槓桿率僅上升了1個百分點。

「其他主要經濟體中，比如日本的90％以上都是中央政府負債，美國也是80％以上由聯邦政府負債。」殷劍峰說，中央政府負債和地方政府負債的一個差別，在於中央政府負債是一個無風險的債券，因為背後有央行貨幣政策的支持，所以中央政府負債多一點，實際上問題是不大的。

在殷劍峰看來，「中國政府的財政可持續性問題，實際上有兩個矛盾，一是中央和地方負債的不平衡，地方政府負債太多，加大地方政府債務風險。二是區域間不平衡，越是經濟落後的地方，地方政府槓桿率越高，所以財政可持續問題，實際上是要解決這兩個不平衡問題。」

地區間財政分化加劇，會直接影響2022年中國經濟增長的壓力。《報告》認為，2021年中央經濟工作會議提出了2022年財政政策的三個要點：要「保證財政支出強度」、「實施新的減稅降費政策」、「堅決遏制新增地方政府隱性債務」，即增支、減稅和控制債務。增支、減稅和控制債務是財政中典型的「不可能三角」，因為財政收支的恒等式是：財政支出=財政收入＋新增債務。

《報告》指出，「2022年中國穩增長壓力增大，如果2022年財政政策更側重於減收和增支來助力經濟復甦，在『財權上收、事權和債務下放』的財政體制不發生改變的情況下，地方政府債務問題將在2023年變得非常棘手。」