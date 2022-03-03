澎湃新聞3日報導，依據中國社科院國家金融與發展實驗室（NIFD）2月28日發布的《2021年地方區域財政分析報告》（《報告》）指出，在目前需求疲軟、基建乏力情況下，財政承擔著比以往更加艱巨的責任，財政體制改革之路任重道遠，破除「不可能三角」，就需要新一輪的財政體制改革。包括：央地財政支出責任、地方政府財政管理體制、債券管理體制、財政與貨幣政策更加協調配合等四項改革。

《報告》建議，第一，推動央地財政支出責任的改革。隨著人口流動加速，社保、醫療、教育等民生類專案跨區域特徵愈發明顯，中央政府對於各個區域的統籌協調能力也越來越重要，中央政府需承擔更多的支出責任。同時 2022年中央對於地方的轉移支付規模更大，更加直接，推動財力直接下達市縣基層，促進財政資金直接惠企利民，且轉移支付資金會更多傾向於中西部等欠發達地區，轉移支付形式上更多以一般轉移支付為主，以提升資金使用的靈活性。

第二，推動地方政府財政管理體制改革。進一步擴大「省直管縣」的試點範圍，提升財政資金使用效率，提高基層政府的服務能力。2022年起，河南省102個縣全面推行省直管縣改革，各項轉移支付資金及債券資金直接由省下達至縣，且縣級財政收入不需要再上交市級財政。預計2022年有更多地區推行省直管縣改革，減少行政方面的資金浪費，同時有效提升財政資金使用效率。

第三，持續防範化解隱性債務風險，推動債券管理體制改革，注重債券資金的精準使用。2021年10月，廣東、上海、 北京開始進行全域無隱性債務風險試點，全面清理區內存量隱性債務，同時，部分地區的地級市也進行隱性債務清零工作。《報告》認為，2022年城投債債務政策將持續嚴監管，進一步清理整頓城投平台，新的城投平台發展將更多地與戰略性新興產業、低碳產業、民生建設領域相結合，以有效促進基建投資的穩定增長。

另一方面，專項債券的發行更加注重精準性，更加考慮地方政府的財政實力和債務風險，同時再融資債券的發行將成為置換到期債務的主力，各地會加速發行特殊再融資債券，促使隱性債務更加規範化、透明化，有效助力地方隱性債務的化解。

第四，推動財政與貨幣政策更加協調配合。以財政為主，貨幣為輔，財政和貨幣政策都會更加積極主動，節奏相輔相成，發力進度會比較靠前，以更好地配合進行跨周期調節。財政政策更多傾向增加人口和有效勞動力方面的支出，保持合理的財政支出結構。

貨幣政策需營造更好的金融環境，以促使財政政策更加精準有效地助力實體經濟，財政資金可以更好更快地傳 遞給小微企業，確保財政支出的精準滴灌，更好地支持重點領域和抗風險能力較差的行業，引導有效投資需求，推動經濟高品質穩定增長。