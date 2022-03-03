桃園市龜山區台1甲省道萬壽路一段及青山路二段上，有2處區間測速已完成設備資安檢測，7日將恢復正式舉發開罰，交通局指出，這2處路段是桃園與新北往來交通要道，車流量大、彎道多且坡度大，曾因超速問題釀成多起重大事故，因此推動平均區間測速系統。

交通局表示，使用平均區間測速儀器是希望「速度管理」能有效規範路段車輛的行駛速度，進而減少因超速所造成的事故傷亡，不過先前平均區間測速儀器有時間對時與資安疑慮，交通部也於2021年12月底公布區間設備資安檢測要求，市府也委由第3方進行完成設備資安檢測。

交通局說，針對龜山區台1甲省道萬壽路一段（東萬壽路309巷-萬壽路一段1275巷）及青山路二段（文青路-青山路二段1巷），這2處路段區間測速儀器已於2月23日經第3方財團法人台灣商品檢測協時間量測檢定，並通過中華電信股份有限公司電信研究院資安驗證，符合交通部重啟規範，7日起恢復正式舉發開罰。

市府警察局日前已公告這2處列入區間測速執法路段，其速限為50公里，分別為萬壽路一段（往龜山1.2公里、往迴龍1.3公里）及青山路二段（往龜山1.6公里、往新莊1.8公里），各執法路段起點前100至300公尺皆設有警告牌面及速限標誌，並於測速起點與終點位置加掛設置執法起點與終點牌面，提醒用路人注意行駛速度。

交通局長劉慶豐強調，科技執法的目的在於減少交通事故、提升路段安全並改變用路人超速違規行為，呼籲用路人遵守速限，共同維護友善的交通環境。