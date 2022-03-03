去年7月預售實價登錄上路，全台預售案交易規模近1.3兆元，據房仲業者統計，去年全台一共有56個預售案成交金額逾30億元，其中新竹縣竹東「星都匯」銷售112.9億元居冠，此外台北文山「元利森活莊園」、台中北屯的「心之所向」也都有逼近百億元的銷售成交實價揭露。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年全台不僅有56個預售案銷售額超過30億元，前十大熱銷的預售個案成交均超過68億元，前十大熱銷個案最多在台北市，包括文山「元利森活莊園」，其餘都是南港的推案，如「德杰羽森」、「擎天森林」與「世界明珠」案，尤其東區新門戶計畫的南港地區，更是受指標案「世界明珠」帶動比價效應，進而拉抬周邊個案銷售狀況。

值得注意的是，新竹地區也有二個預售案進入十大熱銷個案，分別是竹東「星都匯」與新竹市的「新竹之昇」，反映新竹近年供需失衡、追價買盤搶進下，預售案只要推出銷售成績多半不錯，不過可能受到未來預售禁止換約影響，目前「星都匯」已經有近百戶在網路上刊登出售訊息。

曾敬德表示，去年預售市場熱絡，不過通常景氣大好時，也會吸引投資買盤上車，政府有意推動禁止預售換約的政策，可能加速非自用買盤釋出，增加市場供給，也可嚇阻非自用的買盤再進入預售市場，讓市場交秩序恢復穩定。