台幣匯率近期要轉弱了嗎？從農曆年後開盤至今，新台幣對美元匯率碎步自27.8元向28元靠攏，2日貶值0.5分為2月以來較為明顯的貶幅。3日台幣收盤，台北外匯公司報價28.061，回頭走升0.09分，顯示央行並無意讓台幣大貶。但若能順著美元指數上衝、主要亞幣普遍走貶的氛圍下，應能放軟台幣匯率至站穩28元，維持貼近境外人民幣匯率的變動趨勢。

在2日新台幣對美元匯率收盤前殺到28.07，創4個月半來的新低，據悉是某家外資一次匯出6億美元造成。實際上，境外新台幣價格到當天晚間，呈現走升到28.01。3日台幣匯率以28.06開出第一盤價，全日匯價走勢在28.03～28.066區間，「一切都在操盤者如來佛掌心中」。

由於俄烏戰事持續，全球金融市場動盪，美國股市上沖下洗，國際油價和大宗原物料價格飆升，美元大展避險功能，原本已經居高的美元指數，3月至今短短幾天仍繼續走升0.64％，3日來到97.52，強勢美元迫使所有貨幣腳軟，同期間主要亞幣貶幅最大就屬韓元，達1.45％，其次是馬來西亞幣的0.84％，而星幣貶幅0.6％，完全反映美元指數走升的幅度。

至於新台幣對美元匯率，3月以來貶幅0.14％，人民幣貶幅0.18％，這兩個貨幣再居最強亞幣的冠、亞軍，印度盧比貶幅0.38％居貶幅最小的第三名。據此，新台幣對美元曾在2020、2021年連樁最強亞幣寶座，根據央行統計，今年以來（1月至3月2日）新台幣匯率貶幅1.32％，大約把去年全年的升幅1.59％要吃掉了。

新台幣是不是今年就只有貶值的方向？外匯交易室認為，不必太早下定論，匯市變動相當短期，超過1個月都算長期，交易外幣應以需求為唯一考量。