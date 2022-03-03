桃園市橫山書法藝術館為首座書法藝術主題館舍，備受各界矚目，自開館後吸引許多民眾參觀，目前展出的「臺灣書藝新契機-1949渡海書家特展」及「澹養天龢-黃羣英書藝紀念展」2檔展覽聚焦在地書藝史觀，民眾反應熱烈，將展期延長至3月28日。

橫山書法藝術館於去年10月開館，開館至今累計總參觀人次有8萬5289人次，更是入選2021年《藝術家雜誌社》年度10大展覽及新聞，而聚焦國際現當代書藝的「飛墨橫山」開館展，則入圍第20屆台新藝術獎第4季提名。

書藝館表示，這擋展覽以回望書藝史作為軸線，推出「臺灣書藝新契機-1949渡海書家特展」及「澹養天龢-黃羣英書藝紀念展」，聚焦在地書藝史觀，分別以1949的渡臺書藝家群像和桃園國寶藝術家黃羣英的生涯成就梳理，從歷史源流連結書藝的在地性，從而帶領觀者一窺「臺灣─桃園」、「宏觀─微觀」的書藝簡史。

書藝館說，近期疫情趨緩，因應適度放寬防疫措施，加上民眾熱烈詢問，特別將展期延長至3月28日，歡迎受疫情影響尚未觀展的書藝愛好者規畫走訪，由於展覽延期將會橫跨325美術節，這個月也會陸續推出策展人專場導覽、325美術節跨域展演及開館後首次駐館書法市集等活動。

書藝館也提及，桃園市立美術館建館後即啟動布建館際合作網絡，與國內外美術館緊密聯繫，其中，桃美館於2019年5月20日與國立歷史博物館簽署合作意向書，正式締結館際合作，因此書藝館也將與史博館首次聯手策畫研究型展覽「藏珎：東亞書學的視域」，將於4月13日至6月27日展出。