高雄春天藝術節草地音樂會。（文化局提供）

高雄春天藝術節本周推出傳奇冒險經典印第安納瓊斯《法櫃奇兵》電影完整版，由高雄市交響樂團擔綱演出，金獎名導史蒂芬史匹柏執導、電影配樂巨擘約翰威廉斯配樂、星戰之父喬治盧卡斯監製。曾獲奧斯卡5項大獎的《法櫃奇兵》數位修復全版電影，3月5、6日連續2個晚上7點在高美館草坡演出。

高巿府文化局指出，《法櫃奇兵》草地音樂會，由指揮楊智欽領軍高雄市交響樂團，搭配高畫質的巨型螢幕，在激昂刺激的冒險音樂中，陪著觀眾和印第安納瓊斯一同踏上緊湊驚險的冒險。

主辦單位提醒，已購票觀眾到場記得戴口罩、演出場內不要飲食；入場前，請確實掃描1922簡訊實聯制，並且出示票券、完成體溫測量和酒精消毒雙手。

草地音樂會票價499元（同場次購買4張票券，可享9折優惠），購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，節目相關資訊請上-高雄春天藝術節官網https：／／ksaf.khcc.gov.tw／或臉書查詢。