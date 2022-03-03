烏俄戰爭持續延燒，引起台灣民眾高度關注與熱烈討論，一名台大外文系的學生表示，昨（2日）有一名男子衝進外文系的系辦公室，要求俄文系的教授寫信給普丁，不料向對方告知「台大沒有俄文系」後，對方竟破口大罵，引起熱議，不少網友猜測該名男子的下個目標，應該是設有斯拉夫語文學系的政治大學。

一名台大外文系的學生昨天在臉書社團《NTU台大學生交流板》發文指出，有一名奇怪的男子突然衝進外文系的系辦公室，表示自己想要寫信給普丁，所以來找俄文系的老師，請老師幫忙寫信，讓在場所有人都十分傻眼。

原PO跟對方解釋「台大沒有俄文系」，並請他去找其他單位處理，不料對方見事與願違，便破口大罵「第三次世界大戰要開始了，你們都會死」，便離開系辦到其他辦公室大鬧，讓原PO十分無奈，發文提醒各單位都要多加注意。

貼文一出，立刻引起學生討論，隨後也被轉發到臉書社團「厭世竹中」。不少網友猜測，該名男子的下個目標，應該是設有斯拉夫語文學系的政治大學，「刁民難防，只能請政大先行準備了」、「政大斯拉夫語學系之後會闖進怪人嗎」。

也有網友笑稱，「外文系助理沒有直接請民眾去政大喔」、「他只是想要拯救世界」、「寫信給普丁是要寫什麼」、「政大太遠了，而且外語學院在山上，應該不會有奇怪的民眾想要特別上山請教授寫信」。另外還有網友科普，全台僅3間大學有俄國語文學系，包括政治大學、淡江大學、文化大學。