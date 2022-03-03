今（3）日全台549萬戶大停電，目前已復電8成，稍早在Line流傳晚間6時起實施輪流限電，台電還聲明是假消息，沒想到還不到晚間6時，台電宣布雲林以下南部縣市實施分區局部限電，此舉被網友砲轟「再騙啊！」另外，環保署公布，雲嘉南、高屏空品為「紅色警示」等級，高雄市議員黃紹庭質疑，「空汙高雄人吸、復電北部人先」，難道高雄人是次等公民？

興達電廠開關場事故全台大停電，由於台電預估晚上6點仍缺400萬瓩，加上太陽開始下山，晚上供電不足，擔心電網供需不平衡，決定雲林以下南部縣市實施分區局部限電。

對於民眾在LINE群組流傳消息，稱受到供電容量大減，台電將從今晚6時起實施輪流限電。台電稍早也出面澄清，強調並無此規劃，請民眾不要轉傳來源不明或未經證實的錯誤消息。

但沒想到現在4點嘉義就開始輪流供電，被網友虧爆「真的是假消息，因為等不到6點就開始了」、再騙啊！笑死，不是說造謠？「不是缺電，是輪流供電」，喇叭嘴！四個不同意，吞下去吧，公投不到半年就出包。24％的備載在哪裡？也有人提醒，還沒夏天啊！

另外，環保署指出，今天西半部地區受境外污染影響，中部以南位於下風處，污染物易累積，空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級。氣象局提醒雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「紅色警示」等級。

高雄市議員黃紹庭質疑，發電空汙高雄人吸，停電復電北部人先，難道高雄人是次等公民？高雄人要得不多，邁邁做的也不多，希望先復電難道是想太多？