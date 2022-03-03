在西方向俄羅斯祭出經濟制裁之際，外界預期中國將會向莫斯科伸出援手，不過分析人士仔細檢驗後認為，中國缺乏全面出手的能力和動機，能真正幫得上的範圍很有限，恐怕難以有效幫助俄羅斯緩解經濟壓力。

《美國之音》報導，北京當局一直未正面譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為，但未加入對俄羅斯的經濟制裁，僅呼籲俄烏兩國進行談判，這種模擬兩可的態度讓中國在國際社會受到非議。專家認為，中國可能通過貿易和金融手段有限度地支持俄羅斯，但不會冒著與西方關係徹底破裂的風險公開違反制裁。

報導說，增加貿易進口是中國最可能援助俄羅斯的一個領域，但這些措施要數年才能見效。在入侵烏克蘭之前，俄羅斯總統普丁為冬奧會來到北京，兩國領導人在高調會晤後發表聯合聲明稱兩國的戰略合作「沒有上限」。期間雙方達成高達1175億美元的石油和天然氣交易，以及俄方向中國出口200億美元的煤炭。在俄羅斯對烏克蘭出兵後，中國也同意放寬對俄羅斯小麥的長期限制。

中國和俄羅斯近年來有意加大了貿易聯繫，幫助俄羅斯減輕西方長期制裁的損失。2014年俄羅斯因吞併克里米亞被制裁後，中俄雙邊貿易擴大了50%以上。中國已經成為俄羅斯最大的進口來源國和出口目的地，兩國貿易在2021年達到創紀錄的1469億美元，同比增長36%。

報導表示，雙方簽署的能源協定可以減輕莫斯科經濟上的痛苦，但石油協定為期10年，恐怕緩不濟急，天然氣協定所需要的新管道則要到2026年左右才能投入運營。戰略與國際研究中心高級副總裁路易斯(James Lewis)指出，歐洲才是俄羅斯能源的主要買家，中國難以填補西方退出的空缺。

據世界銀行的數據，中國和俄羅斯在全球經濟中的份額遠低於本次對俄施加聯合制裁的7國集團。2020年中國占全球GDP的17.3%，而俄羅斯為1.7%，7國集團為45.8%。

報導指出，中國可以幫助俄羅斯繞過美國主導的金融體系SWIFT，但這麼做會造成中國自身的風險。中國可以幫助俄羅斯使用人民幣為基準的跨境支付系統(CIPS)，但CIPS處理規模有限，只能用於與中國的交易。各國銀行也不太可能為了與俄羅斯的銀行交易而轉向CIPS，而且CIPS交易仍有很多部份要依賴SWIFT，同也有被西方制裁的風險，最終會形成CIPS只能用於中俄貿易。

儘管俄羅斯央行對西方制裁早有防備，一直在擴大其外匯和黃金儲備規模，但美元和歐元仍占其外匯儲備的50%以上，約20%是黃金，人民幣占13%。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)在一份分析報告中預測，俄羅斯的人民幣儲備可能會在一年內耗盡，特別是在雙邊貿易擴大的情況下。

但專家指出，中國大型金融機構違反制裁的成本太高。目前中國四大銀行需使用美元結算系統，但是最大的兩家銀行─中國工商銀行和中國銀行已經停止簽發購買俄羅斯商品的融資。