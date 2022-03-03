烏克蘭駐日本大使館3月3日宣稱，烏克蘭軍方繳獲俄羅斯黑海艦隊的內部機密文件，可見俄軍1月18日便已決定全面入侵烏克蘭，原定2月20日展開進攻、3月6日佔領整個烏克蘭。

烏克蘭駐日本大使館在推特上發文並貼上照片，宣稱烏克蘭軍方在擊潰一支隸屬於黑海艦隊的部隊後，繳獲關於俄軍入侵計畫的機密文件，並指出該文件上提到的關鍵時間點，包括俄軍全面入侵烏克蘭的計畫於1月18日確定、原定2月20日展開進攻、3月6日佔領整個烏克蘭，預計15天內結束主要戰鬥。

日本媒體「中日Sports」指出，先前於中國大陸北京舉行的2022年冬季奧林匹克運動會，閉幕式正是於2月20日舉行，而2022年冬季帕拉林匹克運動會則將於3月4日展開，讓外界懷疑兩者之間可能有關，網路上出現許多聲音，認為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）可能與中國大陸國家主席習近平達成協議，希望於冬奧結束後、冬帕奧展開前結束戰鬥。

美國《紐約時報》（The New York Times）、「有線電視新聞網」（CNN）等媒體則在3月3日報導，西方情報界消息人士透露，北京政府2月初曾對俄羅斯提出要求，籲其等到北京冬奧結束後再攻打烏克蘭，且美國官員「普遍認為此情報可信」；當時正值普丁訪問中國大陸並與習近平會談，但不確定相關要求是否由習近平直接對普丁提出。