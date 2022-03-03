上洋產業（6728）3日公布去年財報，營收19.44億元、年增42.4％，毛利率39.75％，稅後淨利2.7億元，年增168％，EPS為11.74元，營收獲利雙創歷史新高。同時，上洋董事會也通過盈餘分派案，擬發放現金股利9元，以3日收盤價134元計算，現金殖利率高達6.7％。

上洋表示，公司去年在家電、商用洗衣、自助洗衣三大產品線皆有相當不錯的表現，尤其家電產品販售及服務呈現雙位數成長，為帶動整體營收、獲利創新高的重要關鍵。

商用洗衣部分，去年5~9月受到疫情影響導致營收略有下滑，但在第四季後疫情趨緩、大學生回學校上課，在營運回補的狀態下，相較前年持平。今年起隨著政府陸續解封，各縣市逐步開放探病陪病政策，加上半導體業者大規模設立新廠及員工宿舍，可望帶動商用洗衣的需求提升。

此外，便利的加值服務也是上洋在商用及SeSA自助洗衣營運成長的關鍵。上洋執行長吳國華表示，透過上洋自行開發的物聯網平台，讓管理者透過線上系統即時了解經營狀況，消費者更可搭配遠端系統查詢是否有空機及多元無現金支付，目前上洋也正在規劃客製化洗衣服務方案，預估這兩大業務今年營收有機會朝雙位數成長目標邁進。

在空調產品部分，上洋透過「前期專業整合評估與設計」、「後勤維修完整服務」以及「高效優異產品品質」三大關鍵，近來成為建案推薦或標配首選；去年下半年開始銷售的冰水機，首批產品即將出貨，由於建案形態與業主需求日益複雜，氣冷及水冷設備搭配應用的複合規劃需求提高，使上洋有更多拓展業務的機會。