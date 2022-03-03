去年產值約900億元的大社石化工業區，3日停電造成全區廠商運轉暫停，下午雖然全區復電，因供電不穩定，仍有部份廠商再次停電，業界估計，如以原料和半成品的損失，加上可能的後續維修和開俥，以2天產值推估損失最高約4.92億元。 仁大工業區管理中心3日傍晚表示，大社石化工業區11家廠商，2021年產值約900億元，3日上午因台電無預警停電，大社石化工業區全區也陷入停電狀態。 管理中心指出，雖然廠商備有緊急供電系統，但，廠商仍是仰賴高壓電線路供電，因此，大停電之後，直到中午左右，區內廠商才陸續復電，不過，因為供電狀態不穩定，因此，下午又有部份廠商再度停電。 管理中心表示，如果台電能夠在3日晚間順利恢復供電，區內廠商應可從4日開始，恢復正常量產。 業界估計，以大社石化工業區年產值900億元推估，如果停產1天，再加上可能面對後續的設備維修、以及原料、半成品的損失，以2天估算，大約損失4.92億元。 不斷更新》噩夢再襲 303全台大停電