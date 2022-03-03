全台大停電，金融業也受衝擊。金管會3日下午五點半時公布全國金融業狀況，共有31家銀行、1家券商被影響，其中，銀行業受影響最大，133家總機構有31家受影響、分支機構最高峰時有154家分行斷電，截至下午二點仍無法營運的有11家、ATM則有1290台停擺。

銀行局副局長林志吉指出，全國的金控、銀行、本銀、外銀、陸銀、信合社、郵局、票券公司等共有133家總機構，受影響的有31家，分支據點最高峰時有154家停電，截至3日下午二點仍受停電影響無法運作的有11家。

至於全台ATM有1290台受停電影響停擺，占32000多台中的4％，比率並不高，林志吉指出，停電區域以台南、高雄、屏東縣，無法營運的分支最多，不過，民眾可到跨區櫃檯辦理或透過網銀、行動都可處理轉帳、匯款。

雖然銀行必須「營運不中斷」但林志吉指出，所謂「不斷電備援系統」只能維持六至十個鐘頭，時間再拉長還是會無法提供服務，目前受影響的11家都是銀行。但他強調，目前沒有銀行客戶申訴受到影響。

證期局則指出，現行證券相關主要機構包括：證交所、櫃買中心、期交所等機房設施運作正常，不受停電影響，而期貨商、投信投顧業也沒受影響，證券商則有1家通報上午九點十六分因為電子傳輸斷線，部份客戶無法下單，有改用其他方式委託，切換後系統後在九點五十三分恢復電子下單作業，現連線都正常。

保險局則指出，保險業都沒有受影響，雖然有些終端電腦、網路電話無法使用，但對外系統都沒影響。