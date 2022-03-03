西門子為協助台灣數位轉型，睽違兩年，再度攜手德國在台協會、德國經濟辦事處及台灣永續能源研究基金會等單位，3日舉辦2022年台灣永續能源峰會，除邀請北市、新北、桃園等五城市市長分享推動城市數位轉型經驗外，也發表推動數位化與城市基礎建設的轉型，將彼此獨立運作的系統相互串聯等七大宣言。

西門子指出，德國西門子早在1955年就進入台灣市場，1989年成立台灣西門子，1994年與經濟部簽署策略聯盟。除提供台灣70％半導體與TFT-LCD廠自動化生產方案及工業解決方案外，也透過建築能源管理平台，協助台北101大幅提升能源效益，也是高鐵等軌道運輸系統的主力供應商，西門子轉投資西門子歌美颯再生能源，協助台灣建置首座離岸風力發電場。

西門子2013年起，每年攜手德國在台協會、德國經濟辦事處及台灣永續能源研究基金會等台德夥伴，舉辦台灣永續峰會，2020年起，連續兩年受疫情影響而停辦，3日下午恢復舉辦2022年台灣永續峰會，但上午遠東飯店會場因停電，工作人員只能摸黑布置，接近中午才恢復供電。受邀出席的新竹市長林智堅、高雄市長陳其邁兩人都因當地停電而改派副手缺席，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲及桃園市長鄭文燦都如期赴約，說明城市數位轉型經驗。新北市長侯友宜強調，台灣永續經營一定要有民眾有不缺電、不缺水環境。

2022台灣永續峰會以城市4.0，數位智聯+為主軸，台灣西門子總裁兼執行長艾偉致詞表示，台灣永續峰會探討能源及數位轉型，而城市4.0源自於德國推動工業4.0概念，透過流程模擬與數位雙胞胎、永續能源與基礎建設等面向，協助台灣朝向「數位國家、智慧島嶼」願景邁進。

經濟部次長林全能受邀致詞，勾勒台灣城市4.0三大方向，一、夥伴關係更深化，要跨領域及跨產業，結合中央及地方政府力量推動；二、執行計畫要更具體；三、由內而外，要向國外輸出。

德國西門子總部董事暨智慧基礎建設執行長Matthias Rebellius因疫情無法來台，透過影片說明西門子先進智慧城市基礎建設科技，協助世界各地城市升級轉型，發揮最大效益及提升競爭力。

台灣永續峰會為力促台灣實踐城市4.0，3日發表七大宣言，一、推動數位化與城市基礎建設的轉型，將彼此獨立做的系統相互串聯；二、運用數位技術，將建築物轉型為高效能資產；三、加速電網邊緣的發展，以實現能源自主性。四、加速擴大部署智慧電錶與電錶資料管理系統，藉此提升資源效率；五、採用數位解決方案，加強城市因應近期缺水的能力。六、運用數位分身與模擬功能，提升城市運輸系統的管理效率與安全性。七、運用遵循國際標準的新型技術，升級現有交通控制系統。