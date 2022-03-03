鯊魚家族即將來台！席琳狄翁、郭富城、周杰倫、五月天、王心凌等巨星都在唱的YouTube破百億洗腦兒童神曲〈Baby Shark〉，將首次來台並搬上大舞台，以「全新音樂舞台劇內容」連續3周在北中南歡樂演出，3月26日、27日在台北國際會議中心，4月3日在高雄文化中心至德堂，4月9日在台中中興大學惠蓀堂，購買2600元票券者，還可獲得和鯊魚寶寶一起拍照的機會，成為小朋友們最棒的兒童節禮物。

《鯊魚寶寶舞台劇-尋寶歷險記》一場從期待、冒險、突破線索到最終找到隱藏在海底世界裡的秘密寶藏之旅，現場將以全新的音樂組曲呈現，透過唱跳與驚喜不斷的劇情，帶給小朋友滿滿的回憶。疫情二度延期後終於準備開演，今（3日）在台北國際會議中心舉辦記者會，特別邀請桃紅色小狐狸碰碰狐、鯊魚爸爸與鯊魚媽媽到場帶動跳經典神曲，音樂一下，在場的大小朋友都跟著大合唱，可見鯊魚寶寶強大的魅力。

故事從晴朗的一天開始，在里夫維爾桑迪鎮熱烈迎接即將到來的新居民「鯊魚家族」，這天也將舉辦一年一度的尋寶冒險，鯊魚寶寶將與牠的好友們組隊，一起在天黑之前解除5個有趣的線索，過程中還會有許多超乎預期的事件發生，帶大家跟著碰碰狐、多奇、鯊魚爸爸、鯊魚媽媽、寄居蟹、章魚和小魚兒們的腳步，一關關探索隱藏已久的寶藏，展開一場全新的海底冒險，購票請洽寬宏售票。