兩大接種站將提供莫德納、BNT、高端疫苗，預計上、下午各限600人，採隨到隨打。（基市府提供）

本土疫情未解，全台政府力拚疫苗覆蓋率，基隆市衛生局宣布，為加速疫苗接種進度，4日起至13日每星期周五至周日，將在市立體育館和七堵火車站設大型施打站，民眾打第1劑、第2劑，或是75歲以上長者打第3劑都送200元禮券，預計可服務1萬2000人。

根據衛生局統計，基隆市截至3月2日疫苗涵蓋率，分別是第1劑82.2％、第2劑77.2％，第3劑46.8％，三指標皆為全台第一。不過，有許多人反應不太習慣疫苗預約系統，因此許多診所也出現開診卻找無人的情況。

為催打疫苗，衛生局指出，3月起將由各地衛生所及慢性病防治所加開疫苗專診，明起至13日的每周五、六、日3天，也會規畫七堵火車站光明路出口和市立體育館2樓作為大型接種站，替民眾接種莫德納、BNT、高端疫苗，預計上、下午各限600人，採隨到隨打。

衛生局指出，民眾到場時應領取號碼牌，第一劑接種者藥袋身分證及健保卡，第二劑後則要加帶黃卡。此外，18歲以上民眾只要施打1、2劑疫苗，或75歲以上長者施打追加劑，都可獲得200元禮券。