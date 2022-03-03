明天3月4日是農曆2月初2，也是土地公生日，為台灣民間習俗中的「頭牙」，由於土地公代表地方的財神，個人及許多公司都會準備供品祭拜「補財庫」，今天從早上到下午福德祠開始出現人潮，民俗專家楊登嵙表示，利用1年1次的「頭牙」轉運機會「補財庫」，保佑今年旺財、大發利市。

民俗專家楊登嵙表示，農曆每月的初2、16祭祀，稱為「做牙」，又稱「牙祭」，農曆12月16日就是民間俗稱的「尾牙」，俗語：「頭牙不做，尾牙空；尾牙無作，年年空。」民俗有：「2月2，龍抬頭，大倉滿，小倉流。」，「2月2，龍抬頭，金子銀子滿地流。」可見頭牙「補財庫」的典故。

「頭牙」準備供品需哪些？楊登嵙說，傳說土地公年紀大，牙齒不好，所以喜歡吃軟的東西，拜麻糬象徵黏錢；糕點（業績高升）；土地公喜歡吃甜食，可祭拜發糕、年糕、小糕點等；帶殼花生代表「剝殼開運」；水果「招你來早旺」：香蕉、李子、梨、棗子、鳳梨等。用壽金、刈金、福金。

楊登嵙指出，自製「錢母」補財庫；準備12枚硬幣，最好是金色的50元硬幣，在拜拜時當作「錢母」，自備容器裝土地公廟裡的水，在家裡拜拜則使用家中的水，將12枚硬幣與該水煮沸，取出後晾乾就變成「錢母」，放在家裡或公司財位或聚寶盆內，或帶在身上轉運、旺財運。

「頭牙早，尾牙晚！」楊登嵙建議民眾參拜時間，以早上到中午之間為佳，避免下午參拜，認為土地公是老人家，下午有午睡的習慣，盡量不要在下午打擾土地公。