莿桐鄉僑和國小的揚塵問題也已透過植草解決，縣長張麗善（右三）踏勘，右一為校長陳百雀。（周麗蘭攝）

莿桐鄉立幼兒園建物被要求須補強防震，在工程期間400名小朋友須暫時遷校到僑和國小4個月，不過小朋友要使用的的南棟教室因緊臨台一線有噪音和揚塵困擾，縣府教育處協助一次解決，並規畫幼兒園小朋友搬走後，原地將改為樂齡老人使用。

僑和國小1986年興建的南棟教室老舊，一直有漏水、窗框鬆脫問題，因近年少子化趨勢嚴重，該校目前6班、65名小朋友用不著南棟當一般教室，目前改為特色教室，如太鼓教室、語文教室、樂活教室等。

莿桐鄉立幼兒園補強工程預計六月將發包施工，屆時有11班幼兒園小朋友暫時搬遷，鄉公所與地方人士屬意僑和國小，加上該校5月起要要增設附設幼兒園2班招收45人，南棟教室將恢復使用。

縣長張麗善、教育處長邱孝文3日在莿桐鄉長林靖焜、鄉代會主席林清周陪同下現勘。

縣長張麗善表示，南棟教室的噪音問題將全面改為氣密窗一勞永逸，至於揚塵問題，教育處已協助該校在校地裸露處全面植草、施作周邊排水系統，草長高就能大大降低揚塵。

張麗善表示，該棟教室的空間夠大，莿桐鄉幼兒園暫借期結束後，將思考轉型為樂齡用途，會再聽取社區意見。

鄉長林靖焜表示，非常感謝張麗善縣長數度關切僑和國小的教學環境，是歷年來來最多次的縣長，她努力提升雲林縣教育品質的努力看得到。

林靖焜說，莿桐鄉幼兒園補強工程2020年已做好前置作業，因物價指數上揚，預算800萬元的工程始終發包不出，即使再提高到900萬元還是無廠商投標，目前正在爭取上級補助，希望能順利在6月發包，幼兒園小朋友會暫遷到僑和國小。