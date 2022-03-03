台灣的初次吸毒者有2成為未成年對象，台南市全面推動反毒活動強化拒毒觀念，即日起到4月22日在台南文化產業園區舉辦反毒教育特展，台南市長黃偉哲表示，將安排各校學生參觀特展，將反毒觀念深植年輕學子心中。

台南市政府過去曾推動「反毒宣導系列影片」、「飆舞競賽」、「藥物濫用海報暨四格漫畫競賽」、「藥物濫用創意梗圖創作比賽」、「用愛反毒-愛從家庭出發」、「反毒健康學堂」、「毒防街訪影片」等反毒工作，毒品人口年齡仍持續下降。

台南市政府、教育部與中國信託反毒教育基金會合作，在台南文化創意產業園區茉莉工坊舉辦「解癮—解開毒品上癮的真相」反毒教育特展。運用實境解謎遊戲與科技互動設備，強化觀展者身歷其境的感受。

展場內設置虛擬實境錄像互動螢幕，呈現藥癮者和家屬成癮與戒治的心路歷程，強化國民拒毒觀念與認識毒品成癮。

黃偉哲表示，現代毒品轉變成各種包裝型式，吸食年齡層下降，未來將安排各校學生來參觀特展，將反毒觀念深植年輕學子心中。

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