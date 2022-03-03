由台灣精銳（4583）集團與新加坡千禧酒店及度假村集團聯手打造的台中日月千禧酒店，歡慶九週年，3月份推出一系列慶祝活動，包括住房最低下殺3.5折、各餐廳皆推出生日優惠專案，且於Facebook、IG舉辦抽獎活動，獎項豐富、邀民眾一起同歡。

日月千禧總經理許瑄芷表示，為慶祝九週年的到來、回饋消費者，住房部分推出「千萬驚禧歡樂同慶」專案，即日起至3/31只要透過電話訂房，即可享3月平日入住精緻客房，每房每晚3999元、約下殺3.5折、日月客房4999元起的驚喜優惠價，且含饗樂全日餐廳百匯自助式早餐兩客及入住期間旅覓酒吧飲料券2張。

此外，即日起至3/31活動期間，全館各餐廳皆推出好禮放送特惠，1F旅覓酒吧消費金額滿500元可扭蛋一次，有機會扭中美式咖啡、手工餅乾或單片蛋糕、餐飲九折券等獎項；消費金額滿千加贈日月千禧保冷袋一個；3F饗樂全日餐廳折扣後消費額滿2000元，贈送200折價券一張；24F極炙牛排館同桌貴賓皆點用套餐，可享優惠價880+10％加點一份諾曼第海鮮總匯拼盤，一客套餐可加點一份。

另於FB、IG舉辦9週年慶抽獎活動，3/5上午8點至3/6晚上8點，只要完成指定步驟即可參加抽獎，有機會抽中日月客房平日住宿券一張、饗樂全日餐廳半自助百匯單人餐券一張、極炙牛排館午間品味套餐單人餐券一張或日月千禧吉祥物限量禧仔水獺玩偶一對。