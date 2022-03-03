今天(3日)上午因台電興達電廠發生事故，導致全台500萬戶大停電，雖然已陸續復電，但南部地區仍有民眾至今無電可用，就有南部民眾不爽，開炮「南電北送，為何是北部先來電」，對此有網友神回「畢竟是死忠的」，引發熱議。

有網友不解，在PTT八卦版PO文詢問「南電北送，然後北部先恢復供電？」。他表示，明明現在都南電北送，然後問題出在高雄的興達電廠，為何竟然是北部先開始供電，南部自己反而不能先用，還要輪流限電，大罵沒有天理。

文章PO出引發熱烈討論，不少鄉民紛紛回：「畢竟是死忠的」、「死忠的不用怕」、「南部就算停整個月，照樣會投民進黨吧」、「因為在南部有本錢揮霍啊」、「南部可以用愛發電」、「4個不同意全部集中在南部，正常啦」。

也有部分人指出，包括總統府在內，行政機關全都在北市，新竹也有竹科，自然是中部以北優先供電。

包括今天的303大停電，全台過去一年發生了4次大停電，其中興達電廠事故就佔了其中2次，且原因都是人為操作疏失，上次則是去年的517大停電，也讓不少人質疑電廠人員的訓練是否充足。