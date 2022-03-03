全台大停電，造成高雄市10個行政區將停水至4日。台水公司傍晚說，在大高雄地區復電後，高屏溪攔河堰立即展開大口徑原水管充水、再送淨水場處理完成後即可逐步復水。

上午停水戶數最多約108萬戶，下午3時北高雄的停水戶已下降至40萬戶，預計今晚12時大部分用戶均可復水，極少數高地或管末如路竹、阿蓮、田寮部分地區於明（4）日中午前完成復水。

相關訊息請參閱台水公司停水公告查詢系統網頁https：／／wateroff.water.gov.tw／或撥打台水公司24小時免付費服務專線：1910查詢。